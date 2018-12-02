У Києві за підтримки СПУ створено Координаційну раду з питань людей зі слабким слухом та слабозрячих

Глава Социалистической партии заявил, что к нему поступают обращения, в которых говорится о фактах системного разворовывания имущества УТОС и УТОГ.

Координаційна рада з питань людей із вадами слуху та зору створена у Києві під час форуму «Без обмежень! Зробимо світ людей з обмеженими можливостями краще», повідомив голова Соціалістичної партії України Ілля Кива, передає прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«Ми створили координаційну раду для того, щоб ваші представники (людей з інвалідністю - ред.) могли контролювати дії керівництва УТОС і УТОГ. Таким чином, люди, яким ви довіряєте, будуть представляти і захищати ваші права», - сказав він.

І.Кива також заявив, що до нього надходять звернення, в яких йдеться про факти системного розкрадання майна УТОС і УТОГ, цілеспрямованого банкрутства підприємств і доведення гуртожитків до жахливого стану.

«Керівництво цих організацій наживається на слабочуючих та слабозрячих. Вони здають в оренду приміщення, отримують сотні тисяч гривень, а звітності ніхто не бачить. Але ми наведемо порядок. Щорічно, щоквартально в кожній області ми будемо проводити аудит і перевіряти, куди направляються отримані кошти», - підкреслив він.

При цьому глава СПУ додав, що відповідні запити на проведення аудиту будуть направлені до Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури.

У свою чергу представник департаменту комунікацій МВС України зазначив, що створення ради допоможе відомству у співпраці з громадськими організаціями.

Як повідомлялося, 1 грудня в Києві з ініціативи Соціалістичної партії України пройшов форум, присвячений проблемам людей з вадами слуху та слабозорих. В ході заходу було створено координаційну раду. До неї увійшли учасники форуму, які були обрані шляхом голосування.