Військовий стан: Супрун розповіла, що повинно бути в домашній аптечці кожного українця

Супрун також закликала громадян пройти курс з домедичної допомоги.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про те, що повинно бути в аптечці кожного українця.

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Чиновниця зазначила, що люди повинні бути готовими до надзвичайних ситуацій, особливо під час військового стану.

"Щоб бути готовим до будь-якої ситуації, "Захист Патріотів" підготував базовий набір, який повинен увійти в аптечки кожного:

Дві пари рукавичок;

клапан з плівкою для проведення штучного дихання;

засоби для зупинки кровотечі — турнікет, кровоспинний бинт з гемостатичним засобом;

марлеві серветки різних розмірів;

бинти марлеві нестерильні;

еластичні бинти з можливістю фіксації;

пластирі різних розмірів;

термоковдра;

атравматичні ножиці для того, щоб мати можливість розрізати одяг на потерпілому;

велика хустка, якою можна зафіксувати кінцівку потерпілого;

антисептичні засоби - дезінфікуючий засіб для рук, спиртові серветки;

жилет зі світловідбиваючими елементами, ліхтарик, маркер", - опублікувала Супрун перелік необхідних базових речей.

Також вона додала, що необхідним є і проходження курсів з домедичної допомоги.

"Навички правильно надавати допомогу і правильно зібрана аптечка - це ваша інвестиція в життя", -додала вона.

Як повідомляв УНІАН, воєнний стан оголошено в Україні на 30 діб - до 14.00 26 грудня. Відповідний указ президента був затверджений Верховною Радою 26 листопада.

Військовий стан діє на території Вінницької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, а також у Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. На життя громадян поза цими областями ухвалене рішення практично не впливає.