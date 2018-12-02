Військовий стан: Супрун розповіла, що повинно бути в домашній аптечці кожного українця
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про те, що повинно бути в аптечці кожного українця.
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Чиновниця зазначила, що люди повинні бути готовими до надзвичайних ситуацій, особливо під час військового стану.
"Щоб бути готовим до будь-якої ситуації, "Захист Патріотів" підготував базовий набір, який повинен увійти в аптечки кожного:
Дві пари рукавичок;
клапан з плівкою для проведення штучного дихання;
засоби для зупинки кровотечі — турнікет, кровоспинний бинт з гемостатичним засобом;
марлеві серветки різних розмірів;
бинти марлеві нестерильні;
еластичні бинти з можливістю фіксації;
пластирі різних розмірів;
термоковдра;
атравматичні ножиці для того, щоб мати можливість розрізати одяг на потерпілому;
велика хустка, якою можна зафіксувати кінцівку потерпілого;
антисептичні засоби - дезінфікуючий засіб для рук, спиртові серветки;
жилет зі світловідбиваючими елементами, ліхтарик, маркер", - опублікувала Супрун перелік необхідних базових речей.
Також вона додала, що необхідним є і проходження курсів з домедичної допомоги.
"Навички правильно надавати допомогу і правильно зібрана аптечка - це ваша інвестиція в життя", -додала вона.
Як повідомляв УНІАН, воєнний стан оголошено в Україні на 30 діб - до 14.00 26 грудня. Відповідний указ президента був затверджений Верховною Радою 26 листопада.
Військовий стан діє на території Вінницької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, а також у Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. На життя громадян поза цими областями ухвалене рішення практично не впливає.