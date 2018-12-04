Поради, які врятують від ДТП: топ-5 головних правил для водія узимку (відео)

Зима – складана пора року для водія, незалежно від його досвіду. Навіть якщо автомобіль готовий до зими, неприємності на дорозі можуть трапитися з кожним.

Водіння в зимовий період можна назвати особливим мистецтвом. Це пов'язано зі специфічними дорожніми умовами. Згідно зі статистикою поліції, багато водіїв, які не підготували свій транспортний засіб до нових умов експлуатації і халатно ставляться до водіння взимку, часто стають учасниками ДТП.

5 головних правил для водіїв узимку

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Жодних різких рухів

Керувати автомобілем на льоду і засніженій дорозі потрібно якомога плавніше. Це стосується поводження з педалями, обертання рульового колеса і роботи з коробкою передач.

Дистанція

Дистанцію між машинами при водінні взимку необхідно тримати більшу, ніж влітку. Гальмівний шлях на дорозі, вкритій снігом, збільшується.

Швидкість

Взимку слід пересуватися з меншою швидкістю, ніж влітку. Перевищуючи швидкість, ви не зможете в потрібний момент, різко піти в сторону або екстрено зупинитися.

Габарити

Взимку видимість обмежена, тому не забувайте вмикати ближнє світло або денні ходові вогні.

Гальмування

На зимовій дорозі рекомендується натискати на гальма плавно. При відсутності системи АБС гальмувати потрібно короткими натисканнями.