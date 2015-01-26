Понад третина об'єктів цивільного захисту не готові до використання - ДСНС

Про це заявив у ході виїзного засідання уряду очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський.

«На даний момент на території України знаходиться 25 568 таких споруд, включаючи 6 680 сховищ. За інформацією органів виконавчої влади, не готові до використання 41% об'єктів», - сказав Бочковський.

Читайте такожУ Житомирі готують бомбосховища у підвалах багатоповерхівок та окремі у центрі містаЗа його словами, у Волинській , Івано-Франківській, Київській областях і Києві кращі показники готовності об'єктів. Гірші показники готовності об'єктів – у Харківській і Чернігівській областях.

"Основною причиною неготовності споруд є недостатнє фінансування цих об'єктів", - сказав Бочковський.