У Польщі виявили нелегальну фабрику з виробництва сигарет, на якій змушували працювати українців (відео)

На підпільному виробництві працювали 9 українців і 5 молдаван, сума оцінки виявленого контрафакту становить понад 2 млн євро.

Одеські правоохоронці спільно із зарубіжними колегами виявили у Польщі нелегальну фабрику з виробництва сигарет, де під примусом працювали українці.

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, операція з виявлення нелегальної фабрики проведена міжнародною групою у складі представників Держприкордонслужби України, Прикордонної служби Польщі, МВС Молдови та Європолу в промисловій зоні, що розташована у Великопольському воєводстві Польщі.

Заходи проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області спільно зі слідчим управлінням Національної поліції в Одеській області.

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Зазначається, що на нелегальному підприємстві в одному з приміщень виявлено 9 громадян України та 5 громадян Молдови. Також під час обшуку виявлено 13 тонн тютюну і понад 1 тисячу ящиків сигарет, які були упаковані під відомі бренди. Сума оцінки виявленої в Польщі продукції становить понад 2 млн євро.

«З пояснень громадян України стало відомо, що організатори оборудки обіцяли їм легальне працевлаштування, однак після прибуття на територію Польщі забрали у них особисті речі, заборонили телефонувати близьким і повідомляти своє місцезнаходження. Згодом їх відвезли на територію зазначеної фабрики, де тримали в окремому приміщенні більш як місяць», - розповіли в управлінні.

Крім того, для контролю над ними було встановлено відеоспостереження і визначено двох осіб, які цілодобово перебували на території нелегальної фабрики. В результаті їм довелося працювати в дві зміни по 7 чоловік. За одну зміну виготовляли понад 100 ящиків сигарет.