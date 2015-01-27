Опубліковано документи про національний склад 60-ї армії, яка визволяла Освенцим

Документ опублікований на сайті Міноборони РФ.

Згідно з документом, у лавах 60-ї армії боролися 42298 росіян, 38041 українець, 1210 білорусів, 1088 татар, 1073 євреї, а також вірмени, грузини, азербайджанці, узбеки, таджики, туркмени, казахи, киргизи, карели, фіни, чеченці, інгуші, осетини, кабардинці, балкарці, "народи Дагестану", чуваші, мордвини, башкири, калмики, удмурти, марійці, комі, комі-перм'яки, буряти, молдовани, болгари, латвійці, литовці, естонці, поляки, китайці, чехи і словаки.

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Прикметною є диспропорція у національному складі офіцерів і сержантів армії - якщо серед рядового складу українців помітно більше, ніж росіян (28347 проти 22294), то частка росіян серед сержантів і офіцерів значно перевищує частку всіх інших народів разом узятих.

Так, росіянами записані 12603 особи сержантського складу (українців 7568, білорусів 353, інші - менше за 150) і 7501 особа офіцерського (українців 2126, євреїв 546, білорусів 311, інші - менше за 150)