Митрополита УПЦ МП не пустили через лінію розмежування на Донбасі

Іларіону не дозволити перетнути лінію розмежування на пункті пропуску "Новотроїцьке".

В Українській православній церкві Московського патріархату обурилися через те, що прикордонники заборонили митрополиту Донецькому і Маріупольському Іларіону перетнути лінію розмежування на Донбасі.

Інформацію про заборону на в'їзд з окупованих територій для Іларіона повідомив представник Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає "Українська правда".

За словами Слободяна, таке рішення приймали в Службі безпеки України.

Донецька єпархія УПЦ МП на окупованій території України висловила своє обурення у зв'язку з ситуацією, йдеться на її сайті.

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"З глибоким обуренням і здивуванням змушені повідомити, що 9 грудня 2018 року представники влади України не дозволили правлячому архієрею Донецько-Маріупольської єпархії Іларіону перетнути лінію розмежування в офіційному пункті пропуску "Новотроїцьке", - йдеться на сайті єпархії.

У церкві повідомляють, що митрополит Іларіон прямував з Донецька до Свято-Успенського Миколо-Василівського монастиря у селі Нікольське Волновахського району Донецької області для молитви з архієреями УПЦ МП в свято ікони Божої Матері "Знамення" 10 грудня.

"Право митрополита Іларіона на перетин лінії розмежування було анульовано. Єдиною причиною виникнення такої ситуації, за словами співробітника СБУ на КПВВ "Новотроїцьке", виявилося "...особливе розпорядження з Києва...", - заявили у прес- службі єпархії.

На думку УПЦ МП, така ситуація свідчить про втручання влади в справи церкви і дискримінації за релігійною ознакою.

Як повідомлялося, нещодавно до священників Української православної церкви Московського партіархату з обшуками прийшли представники СБУ.