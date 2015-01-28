В Освенцимі загинув кожен сьомий ув'язнений "бандерівець"

Про це йдеться у статті Радіо Свобода.

"Вони туди потрапили не як брати Бандери, а як люди, причетні до організації. Якби в них було інше прізвище – їх би все одно загребли. Концтабір – це не тюрма. До концтабору туди відправляли не за рішенням суду, а ізолювали за рішенням того чи іншого поліцейського чиновника. Оунівцям інкримінували антидержавну, антинімецьку політичну діяльність", - розповів історик, дослідник українського національного визвольного руху Іван Патриляк.

Читайте такожКолишня бранка Освенцима назвала Путіна спадкоємцем Гітлера"Напередодні визволення табору військами Першого українського фронту, більшість в’язнів пішки погнали в Німеччину – серед них були й оунівці. Утім, якраз для них зустріч із радянськими солдатами не віщувала нічого доброго. Відтак вони потрапили до концтаборів, які невдовзі опинилися в американській зоні окупації", - пише видання.