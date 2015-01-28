Має бути перехідний період до страхової медицини - депутат

Про це розповів депутат українського парламенту Андрій Шипко в інтерв'ю сайту Главред.

На його думку, швидкого результату реформ в сфері охорони здоров'я чекати не варто.

"Більше 20 років в Україні намагаються реформувати медичну галузь, але ніякого поліпшення поки що не сталося. А сьогодні через ситуацію на Сході ще складніше. Будемо відверті - найближчим часом ніякого позитиву ми не побачимо. Зараз для нас головне - зберегти хоча б той гарантований мінімум медичних послуг, який люди сьогодні отримують", - розповів він.

Шипко впевнений, що держава має "хоча б на рівні ідеї чітко визначитися, що саме ми будемо будувати на руїнах системи Семашка і суспільству чітко пояснити, що ми отримаємо в кінцевому підсумку". Так, він переконаний, що медицина не повинна ставати платною на 100%.

Читайте такожКияни відчують результати реформи медицини вже до кінця року - Квіташвілі"Потрібно запроваджувати обов'язкове загальнодержавне страхування. Ми ж розуміємо, що не тільки «швидка» має бути безкоштовною, але і мінімальний обсяг діагностики", - заявив депутат.

Також він акцентував увагу на необхідності "перехідного періоду" при запровадженні страхової медицини.

"Я переконаний, що повинен бути якийсь перехідний період. Не можна просто взяти і перестати фінансувати програми, пілотні проекти і чекати появи страхової медицини", - вважає Шипко.

Він висловився і з приводу "оптимізації" медичних закладів.

"До цього питання потрібно підійти дуже виважено. По-перше, рішення про закриття або перенесення амбулаторії, лікарні повинна приймати місцева громада. І якщо люди захочуть самі містити або перепрофілювати лікарню, їм потрібно дати таку можливість, а не примусово закривати заклад", - заявив депутат.