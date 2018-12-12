“Кожен знає, що він робить”: Тіна Кароль розповіла, що думає про гастролі українських зірок в РФ

"У всього є причинно-наслідковий зв’язок і я не Господь Бог, щоб когось в чому-небудь засуджувати”,- пояснює Кароль.

Раніше Тіна Кароль була солісткою Ансамблю Збройних Cил України. У той період вона побувала з гастролями в Іраку і Косово, коли там велися збройні конфлікти.

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Основною причиною, по якій Тіна погодилася на такі екстремальні виступи, була підтримка українських військових. Про це йдеться на сайті ELLE. Вона розповіла, що думає про гастролі українських зірок в Росії.

“Кожен вибрав свій шлях. У них приголомшливий успіх, вони улюблені, потрібні і гастролюють, випускають пісні. Кожен знає, що він робить. У всього є причинно-наслідковий зв’язок і я не Господь Бог, щоб когось в чому-небудь засуджувати”,- пояснює Кароль.

“Я люблю свою країну, ми співаємо, творимо, намагаємося зробити щось значуще для поколінь, для себе, тому що нічого іншого я не вмію. Ось і все, що я можу додати по цій темі”, – розповідає зірка.