Прокурора, який заявив про нікчемність закону щодо амністії учасників Революції гідності, притягнули до відповідальності

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів заборонила Донському отримувати підвищення на посаді впродовж півроку.

Прокурора Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Олексія Донського притягнуто до відповідальності за коментар, який він надав УНІАН в квітні, коментуючи затримання Івана Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві правоохоронців в лютому 2014 року під час подій Революції гідності.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з другої спроби (перше засідання відбулося ще у вересні) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) на своєму засіданні ухвалила рішення накласти дисциплінарне стягнення на Донського у вигляді заборони впродовж шести місяців отримувати підвищення по службі.

На засідання і минулого разу, і сьогодні не прийшла, власне, скаржниця - представниця генеральної інспекції ГПУ. Однак це не завадило членам КДКП більшістю голосів ухвалити рішення про дисциплінарне стягнення Донському.

Слід також зазначити, що четверо членів КДКП з приводу даного питання висловили окрему думку.

Варто нагадати, що суть скарги полягає в наступному - 3 квітня 2018 року Донський, коментуючи затримання Бубенчика, якого до сьогодні підозрюють у вбивстві правоохоронців під час Революції гідності, у коментарі УНІАН заявив про нікчемність закону про амністію учасників цієї революції, який парламент ухвалив ще у лютому 2014 року.

Донський пояснив, що нікчемність цього закону в тому, що він суперечить Кримінальному процесуальному кодексу, в якому йдеться, що будь-які закони, які суперечать КПК не можуть бути застосовані у кримінально-процесуальному процесі.

Після цього через кілька днів голова Верховної Ради України Андрій Парубій з трибуни парламенту під час обговорення затримання Бубенчика заявив про неприпустимість висловлювання стосовно нікчемності законів, прийнятих ВРУ, і сказав, що направить з цього приводу до Генпрокуратури відповідний депутатський запит.

Запит так і не був направлений, проте до ГПУ надійшла стенограма виступу Парубія, і на підставі цієї стенограми генеральна інспекція спрямувала скаргу на Донського до КДКП.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня у Facebook з’явилася інформація про затримання й вручення підозри учаснику Революції гідності Бубенчику, який підозрюється у причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС “Беркут” на Майдані.

Прокурор Департаменту спецрозслідувань Донський повідомив, що активісту висунуто підозру у двох вбивствах й одному замаху на вбивство «беркутівців».

Читайте такожПрокурор, який назвав "нікчемним" закон про амністію учасників Революції гідності, пояснив свою позицію

Крім того, він додав, що Бубенчик раніше перебував у статусі свідка у кримінальному провадженні про вбивства правоохоронців під час акцій протесту взимку 2014 року, однак ухилявся від співпраці зі слідством, тому не існує інших механізмів залучити його до слідчих дій, крім примусу.

Крім того, Донський зауважив, що закон про заборону переслідувань учасників Революції гідності, прийнятий парламентом 21 лютого 2014 року після втечі екс-президента Віктора Януковича, не може бути застосований до підозрюваного Бубенчика.

Також він заявив, що вважає так званий закон про амністію нікчемним, оскільки він суперечить нормам Кримінального процесуального кодексу.

Крім того, він додав, що як прокурор зобов’язаний інформувати суспільство через журналістів про ті справі, по яких він є процесуальним керівником, і що на той час у справі Бубенчика саме він здійснював процесуальне керівництво.

Члени комісії поцікавилися, чому він, а не прес-служба прокуратури, надали коментар, на що Донський відповів, що саме прес-служба ГПУ звернулась до нього в той день, щоб він прокоментував журналістам цю ситуацію, оскільки він безпосередньо був причетний до справи Бубенчика.