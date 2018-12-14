Адвокат розповів про умови утримання в СІЗО полоненого українського моряка

В'ячеслав Зінченко, як і всі інші моряки, заявив, що є військовополоненим і не буде давати інших свідчень.

Український моряк В'ячеслав Зінченко, захоплений в полон росіянами в районі Керченської протоки, сидить в СІЗО "Лефортово" у двомісній камері з колишнім міністром однієї з кавказьких республік.

Про це на сторінці в Facebook розповів адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисників полонених українських моряків.

"Настрій у нього нормальний, депресії немає. За умовами утримання розповів, що сидить у двомісній камері з якимось колишнім міністром однієї кавказької республіки. Той "постійно молиться" (по всій видимості, виконує п'ятиразовий намаз). Особливо нічого не питає і про себе не говорить, зате охоче ділиться своїми продуктами", - написав Полозов.

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У камері Зінченка є холодильник і телевізор з трьома російськими каналами. За словами адвоката, моряк дуже здивувався, коли побачив, що про нього і його товаришів розповідає російська пропаганда.

Зінченку доставили посилку, передачу від волонтерів, а ось його листи рідним не пропустила цензура. Зате прийшло кілька листів з Москви і Пітера зі словами підтримки.

Полозов зазначив, що Зінченко, як і всі інші моряки, заявив, що є військовополоненим і не буде давати інших свідчень.

"Він знає, що Україна бореться за звільнення його самого та інших військовополонених моряків", - написав адвокат.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".