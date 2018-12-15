Правозахисник Курбедінов відвідав в ув’язненні моряка Небилицю

За словами адвоката, Небилиця тримається молодцем.

Недавно звільнений з російського ув’язнення кримськотатарський активіст Еміль Курбедінов відвідав у московському СІЗО захопленого в полон українського моряка, командира бронетанкового катера “Нікополь” Богдана Небилицю.

Про це на сторінці в Facebook “Захист військовополонених українських моряків” повідомив адвокат Микола Полозов.

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“Адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Еміль Курбедінов відвідав командира МБАК “Нікополь” Богдана Небилицю. За словами адвоката, Небилиця тримається молодцем. Виглядає бадьоро, посміхається. Разом з тим, за час перебування в СІЗО “Лефортово” його чотири рази переводили в різні камери. Зараз сидить з людиною на ім’я Мухамед. Відносини нормальні, але особливо не спілкуються”, – написав Полозов.

Адвокат додав, що з Небилицею були проведені слідчі дії, його ознайомили з кількома постановами про призначення експертиз. Також провели допит. В ході допиту Небилиця наголосив, що є військовополоненим.

Нагадаємо, що 11 грудня закінчився термін адміністративного арешту Еміля Курбедінова. Також він заявив, що відразу стане до роботи у “справі Хізб ут-Тахрір”, а також захищатиме полоненого українського моряка.