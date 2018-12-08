Адвокат: Курбедінов перебуває у спецприймальнику для адмінзатриманих у задовільних умовах

Адвокату Едему Семедляєву вдалося поспілкуватися телефоном з Емілем Курбедіновим, який повторно відбуває адміністративний арешт.

Адвокат Едем Семедляєв заявив, що умови тримання кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова, який повторно відбуває адміністративний арешт, задовільні.

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Як повідомляє "Кримська солідарність", Семедляєв сьогодні вранці намагався відвідати Курбедінова в спецприймальнику, але у вихідні ні адвокатів, ні відвідувачів туди не пускають.

"Вдалося поговорити з ним тільки по телефону. Почувається нормально... Попросив тільки сигарети і чисту воду. Я йому відразу передав... Планую потрапити до нього у понеділок. Тримають його у спецприймальнику для адміністративно затриманих. Скільки людей там з ним у камері - поки не знаю. Умови тримання задовільні", - повідомив Семедляєв.

За його словами, адвокати упевнені, що російські силовики хочуть чинити тиск на Курбедінова через його професійну та правозахисну діяльність.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали в Криму адвоката Курбедінова. Його звинуватили у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики чи символіки екстремістських організацій).

7 грудня так званий «суд» в окупованому Сімферополі засудив Курбедінова до 5 діб адміністративного арешту за пост у Facebook, опублікований у 2013 році. За аналогічні пости в ВКонтакте його вже арештовували на 10 діб у січні 2017 року.