У Криму в будинку в. о. голови Меджлісу Чийгоза проводять обшук

Про це повідомив лідер Меджлісу Рефат Чубаров. "Вчора заарештували мого заступника - в. о. голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, а з ранку у нього вдома обшук йде в агресивному вигляді, за тією інформацією, яку я отримав. Це говорить лише про одне - ми вже не можемо говорити про дотримання Росією прав людини", - заявив Рефат Чубаров.

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У свою чергу уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що арешт Ахтема Чийгоза є "правовим сюрреалізмом", і Україна оскаржить його в Європейському суді з прав людини.

Рефат Чубаров зазначив, що перспективи звільнення Ахтема Чийгоза досить примарні. "Якщо людина, яка називає себе прокурором, вже вчора в ефірі сказав, що Ахтему загрожує позбавлення волі до 10 років, значить, вони це зроблять". Він зазначив, що вирішувати цю проблему потрібно на міжнародному рівні, щоб зупинити агресора. "Мені хотілося б, щоб це сталося якомога швидше, щоб Ахтем Чийгоз помінявся з пані Поклонською камерою", - сказав Рефат Чубаров.