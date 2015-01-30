На вихідні на Україну налетять зливи зі штормами і потеплішає до +12
В суботу та неділю, 31 січня та 1 лютого, в результаті впливу потужної циклонічної зони вітер в Україні досягне штормових поривів, опади охоплять всі області, будуть випадати мокрий сніг і дощ.
Місцями опади очікуються сильними, а температура повітря в Україні буде високою, протягом дня досягне 2-8 тепла, на півдні до 8-12 градусів тепла. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині - опади переважно у вигляді снігу і мокрого снігу. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, 1 лютого до 3-6 морозу, вдень 1-7 тепла.
У північних областях - мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.
У центральній частині очікується мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-7 тепла.
Читайте такожСиноптики пообіцяли українцям теплий лютий, але весна почнеться заморозками
У східних областях - мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 2-8 тепла.
У південній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 градусів тепла, місцями до 10-12 градусів тепла.
У Києві - вітер, дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 2-4 градуси тепла.
Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с, пориви 15-22, місцями до 25 м/с.