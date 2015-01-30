На вихідні на Україну налетять зливи зі штормами і потеплішає до +12

Місцями опади очікуються сильними, а температура повітря в Україні буде високою, протягом дня досягне 2-8 тепла, на півдні до 8-12 градусів тепла. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині - опади переважно у вигляді снігу і мокрого снігу. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, 1 лютого до 3-6 морозу, вдень 1-7 тепла.

У північних областях - мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.

У центральній частині очікується мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-7 тепла.

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У східних областях - мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 2-8 тепла.

У південній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 градусів тепла, місцями до 10-12 градусів тепла.

У Києві - вітер, дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 2-4 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с, пориви 15-22, місцями до 25 м/с.