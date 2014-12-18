Кримчанам запропонують швидкий спосіб відмови від громадянства України

Відповідний законопроект, внесений "Держрадою" Криму ще в серпні, підтримав у другому читанні профільний комітет Держдуми, повідомляє РБК.

Кримчани, які отримали російський паспорт, визнаються в Росії громадянами, які не мають громадянства іноземної держави, "у разі подання ними заяви про небажання перебувати у громадянстві іноземної держави", йдеться в законопроекті, рекомендованому конституційним комітетом Держдуми до другого читання.

Згідно з поправками до федерального конституційного закону про прийняття Криму до складу Росії, відповідна заява подається до ФМС, разом з нею надається паспорт іншої держави.

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Згідно з українським законодавством, вихід із громадянства України, як підставу припинення громадянства, ініціюється громадянином, а втрата громадянства України, як підставу припинення громадянства, ініціюється державою в особі уповноважених органів. При цьому рішення про припинення громадянства України ухвалює президент країни, до його указу "громадянин України користується всіма правами і несе всі обов'язки громадянина України".

"Головне, щоб ми знали, що людина відмовилася від іншого громадянства, а чи прийме це чи ні та країна, це вже інше питання. Людина ж не винна, що немає можливості відмовитися там від громадянства", - сказав РБК член комітету "єдинорос" Володимир Поневежський.

"Є правова колізія: ці громадяни будуть одночасно громадянами Росії та України, але ми будемо вважати їх тільки громадянами Росії. Це будуть люди зі сплячим другим громадянством, яких у нас мільйони - із громадянством Узбекистану, Туркменістану, Китаю та ін.", - зазначає екс-заступник керівника ФМС РФ В'ячеслав Поставнін.

Водночас, ЗМІ повідомляють, що кримчани почали масово відновлювати українські паспорти. Наприклад, у Новотроїцькій міграційній службі - черги. Майже сотня кримчан щодня прибувають сюди з окупованого півострова, щоб отримати документи українського зразка.