Савченко заявила, що готова голодувати до смерті: "втрата одного бійця - це не програна війна"

Українська льотчиця Надія Савченко, ув'язнена в Росії, не збирається припиняти голодування і готова померти в ім'я справедливості.

Про це 3 лютого вона розповіла в інтерв'ю сайту Михайла Ходорковського "Открытая Россия".

"Я казала, що буду голодувати до тих пір, поки не закінчиться вся ця маячня. Існує алібі, що доводить мою невинність. Я не вбивала російських журналістів. Я ніколи не стріляю в людей без зброї", - підкреслила Савченко.

Полонена льотчиця зазначила, що не має жодних надій на російський суд.

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"Я розумію, що якщо їм потрібно демонстративно покарати «українську фашистку» за вбивство російських громадян, вони покарають. Тепер вони пред'явили мені обвинувачення в перетині кордону, хоча самі вивезли мене до Росії", - сказала вона.

За її словами, слідчий не відвідував її з Нового року.

"Я вже восьмий місяць під слідством. Експертиза моєї військової форми досі не проведена. З усім цим треба зав'язувати: або за законом, або політично", - додала Савченко.

"Фізично я відчуваю себе нормально. Морально - фігово. Як інакше людина може відчувати себе у в'язниці? В Україні рабами не народжуються", - зазначила вона.

В інтерв'ю льотчиця визнала, що голодування не діє на російську владу: "Я розумію. Найшла коса на камінь. «Золота рибка» поки у них в руках. Мені було б простіше померти в бою в Україні, ніж сидіти в тюрмі в Росії. Заради чого мені жити в російській в'язниці 25 років?"

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"Я була на двох війнах і готова померти в ім'я справедливості. Ваш прем'єр Медведєв сказав, що якщо відрубають систему SWIFT, то Росія готова на всякі заходи. Я теж готова на всякі заходи. Я тримаю себе силою волі. Я піду до кінця", - заявила Савченко.

"Втрата одного бійця - це не програна війна", - підкреслила льотчиця.

У разі, якщо її здоров'я погіршиться і лікарі «Матроської тиші» спробують вдатися до примусового годування, Савченко обіцяє написати заяву головному лікарю та начальнику СІЗО. Примусове годування вона збирається розглядати як катування: "Я помру тоді".

Також Надія Савченко зазначила, що чула про справу багатодітної матері з РФ Світлани Давидової, яку звинувачують у держзраді. "Так, я б дуже хотіла написати їй листа підтримки. Сподіваюся, що за своїх росіяни будуть боротися. Пора вставати з колін. Дитині два місяці, як можна було посадити матір, яка годує, до в'язниці, в жорсткі умови?"

(Розмова з Надією Савченко проходила в СІЗО «Матроська тиша» 3 лютого, ще до звільнення Світлани Давидової з «Лефортово». - ред)