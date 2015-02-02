У Медведєва кажуть, що відключення SWIFT не зупинить агресію РФ

Про це заявив перший заступник голови уряду Ігор Шувалов в ефірі телеканалу "Росія 1", пише "Эхо Москвы".

"Я сподіваюся, що це не відбудеться. Це вже дії, які не пов'язані з розумним ставленням до конфлікту. Більше того, нас все одно не змусити до дій, яких від нас хочуть західні партнери. Якщо не буде SWIFT, ми будемо ще впертіше наполягати на тому, що ми праві", - сказав Шувалов.

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Проте він застеріг від жорстких заходів у відповідь стосовно країн, які ввели санкції проти Росії.

"Часто хочеться замахнутися, вдарити так, щоб було боляче, в першу чергу тим, хто нав'язує нам ці санкції, хто нам пальчиком загрожує. Але іноді потрібно стриматися", - сказав Шувалов.