ЗМІ: в поле біля Чонгару водії фур скидають гнилі туші та зіпсовані овочі (фото)

В районі посту Чонгар, у так званій "нейтральній зоні" між Кримом та Херсонською областю, водії фур влаштували худобомогильник. Поле завалено гнилими тушами та іншими зіпсованими товарами. Про це "Центру журналістських розслідувань" повідомив очевидець.

За його словами, трикілометровий "коридор" між українським і російським постами завалено відходами. У поле скидають партії неякісної молочної продукції, овочів і м'яса.

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«В полі стоять невеликі будиночки, де раніше сиділи російські прикордонники, потім їх використовували як туалети, а тепер туди звалюють зіпсоване м'ясо. Воно вже розклалося, всередині запах жахливий. Його не відчуваєш біля дороги, оскільки холодно», - розповів співрозмовник видання.

Він також поінформував, що черга вантажівок просувається дуже повільно. За п'ять з половиною годин проїхала лише одна фура.

«Не дивно, що товар псується, немає сенсу везти тухляк назад, але так теж не можна. Страшно уявити, що тут буде творитися з цим м'ясом влітку, - каже чоловік. - Територія виходить нічия, і стежити за порядком тут нікому».