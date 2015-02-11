Порошенко вночі відвідав обстріляний Краматорськ (фото)

Про це повідомив у соцмережі його речник Святослав Цеголко. «Петро Порошенко не міг цієї ночі не поїхати до Краматорська. Напередодні мінських переговорів він мусив побачити на власні очі, які шрами на українському тілі залишає «Смерч», – написав Святослав Цеголко.

«Сьогодні світ має шанс зупинити агресію Росії проти України. Мусимо ним скористатися», – додав речник.

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За повідомленням РНБО, внаслідок обстрілу Краматорська Донецької області загинули 15 людей. Головна військова прокуратура за фактом обстрілу Краматорська відкрила кримінальну справу за статтею «теракт».

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого близько 12.30 бойовики з району Горлівки обстріляли Краматорськ. Снаряди влучили по летовищу, а також по приватному сектору на околицях міста.