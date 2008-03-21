Львівська міськрада затвердила програму антитерористичних заходів

У межах підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Львівська міська рада розробила Програму антитерористичних заходів у місті на 2008-2012 роки, яку сьогодні, 20 березня, депутати затвердили під час сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови комісії депутатської діяльності і законності Львівської міськради Ігоря МИКИТИНА, мета програми – забезпечити правопорядок та попередити терористичні дії під час проведення чемпіонату.

Як передбачається програмою, до роботи з підготовки Львова до проведення Євро-2012 долучаться силові структури області – Управління СБУ, ГУ МВС України у Львівській області, Західне регіональне управління Держприкордонслужби, Західне оперативне командування Міноборони, управління Західного територіального командування Внутрішніх військ МВС України.

У межах програми у Львові створено Регіональну координаційну групу Антитерористичного центру для придбання транспортних засобів для спецпідрозділу цієї групи за рахунок коштів міського бюджету. Цьогоріч у рамках програми міська рада виділила для придбання автотранспорту і спецзасобів для тренувань 500 тисяч гривень.

Загалом програма антитерористичних заходів передбачає регулярне проведення силовими структурами профілактичних заходів із протидії незаконному обігу зброї, вибухових речовин, ввезення в область засобів ураження шляхом контрабанди, проникненню шляхом незаконної міграції осіб, причетних до терористичних угрупувань.

Як заявив І.МИКИТИН, прийнята програма буде дієвою, а у 2009 році до неї будуть внесені доповнення. Він також назвав особливістю програми те, що на території стадіону, лікарень та інших об’єктів будуть проходити навчання працівників служб безпеки країн, які братимуть участь у Євро-2012 у Львові.