Штрафи виключені з переліку покарань за насильство в сім'ї

За рішення №0920 проголосували 275 народних депутатів із 337, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом в ст. 173-2 Кодексу про адміністративні правопорушення встановлюється, що вчинення насильства (фізичного, психологічного або економічного характеру) в сім'ї карається громадськими роботами на строк від 30 до 40 годин, або адміністративним арештом строком до 7 діб (раніше - тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт терміном до 5 діб).

Ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених ч. 1 цієї статті, - тягнуть за собою громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт терміном до 15 діб (раніше - тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт терміном до 15 діб).