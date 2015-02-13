ООН: в Україні понад мільйон переселенців - BBC

Згідно із картою, оприлюдненою на офіційному сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, в Україні зареєстровано 1 007 900 переселенців, повідомляє BBC Україна.

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На карті видно, що найбільше внутрішньо переміщених осіб - у Донецькій (357,4 тис осіб), Харківській (131,7 тис осіб), Луганській (122,1 тис. осіб), Київській (75 тис осіб), Запорізькій (73,6 тис. собі) та Дніпропетровській (66,2 тис. осіб) областях.

Лише 10 днів тому, 2 лютого, в УВКБ ООН оцінювали кількість переселенців в Україні у 978 482 осіб.