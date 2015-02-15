Український оператор отримав "Срібного ведмедя" Берлінського кінофестивалю
04:36, 15 лютого 2015Суспільство
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Український кінооператор Сергій Михальчук отримав «Срібного ведмедя» «Берлінале» за фільм Олексія Германа-молодшого «Під електричними хмарами».
Сергій Михальчук / Обозреватель
Стрічка знята в російсько-українсько-польській копродукції. Разом із Сергієм Михальчуком оператором фільма є Євген Прівін, пише Радіо Свобода.
Сергій Михальчук зняв такі відомі фільми, як «Мамай», «Поводир» та інші.
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