Український оператор отримав "Срібного ведмедя" Берлінського кінофестивалю

Український кінооператор Сергій Михальчук отримав «Срібного ведмедя» «Берлінале» за фільм Олексія Германа-молодшого «Під електричними хмарами».

Стрічка знята в російсько-українсько-польській копродукції. Разом із Сергієм Михальчуком оператором фільма є Євген Прівін, пише Радіо Свобода. Сергій Михальчук зняв такі відомі фільми, як «Мамай», «Поводир» та інші. Читайте такожУ Лос-Анджелесі оголошені лауреати премії «Золотий глобус» (фото)Головну нагороду на Берлінському кінофестивалі отримав фільм «Таксі» іранського режисера Джафара Панагі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter