У Росії за тривогою підняли десантно-штурмову бригаду

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства оборони РФ.

«Сьогодні за наказом командувача Повітряно-десантних військ (ПДВ) з метою раптової перевірки бойової готовності було здійснено підйом за тривогою окремої десантно-штурмової бригади ПДВ, дислокованої у Волгоградській області», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що наразі підрозділи бригади здійснюють марш зі штатним озброєнням у «призначений район», де виконають заходи щодо приведення у вищі ступені бойової готовності. Особливу увагу в ході перевірки буде приділено питанням автоматизації управління підрозділами, оцінці навичок командування та штабу з'єднання у виконанні заходів бойової готовності, а також рівня підготовки особового складу та злагодженості підрозділів при відпрацюванні навчально-бойових завдань.

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Крім того, в Міноборони РФ повідомили, що в Дагестані проведено спільне навчання з десантно-штурмовим підрозділом морської піхоти Каспійської флотилії і військово-транспортною авіацією Південного військового округу. В цьому випадку в ході навчання морські піхотинці відпрацювали прийоми ведення вогню зі стрілецької зброї по наземних цілях з повітря, перебуваючи в транспортному відсіку вертольота, виконали висадку тактичного повітряного десанту «по-штурмовому» з транспортних вертольотів МІ-8 з висоти 2-3 м в повному бойовому спорядженні. Диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) також провели тренування з виявлення та визначення координат командних пунктів та військових частин умовного супротивника з метою завдання авіаційних і ракетно-артилерійських ударів по виявлених об'єктах, йдеться в повідомленні.