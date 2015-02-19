Тимчук: Бойовики затримали на Донбасі сина голови "адміністрації президента" Південної Осетії

Так званої «поліцією ДНР» затримана група громадян окупованої Росією грузинської території Південної Осетії.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Серед затриманих: Чочієв Сармат Борисович (за попередніми даними - син глави "адміністрації президента Республіки Південна Осетія" Чочієва Б.Є.), Габараєв Азамат Казимирович, Карсанов Яків Іванович, Джиоєв Алан Хасайбергович та Козонов Дмитро Феліксович.

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Всі дані громадяни брали участь у бойових діях на території України на стороні бандформувань так званої «ДНР».

Причина затримання - невиконання вказівок керівництва бойовиків терористичної організації «ДНР». Ймовірне місцезнаходження затриманих терористів - одна з баз бойовиків у Донецьку.