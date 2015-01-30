В Грузії бояться, що наступним кроком Росії може стати анексія Південної Осетії

Міністр закордонних справ Грузії Тамар Беручашвілі попередила, що наступним кроком Росії може стати анексія Південної Осетії. Про імовірне повторення кримського сценарію міністр розповіла Радіо Свобода у Вашингтоні.

За словами Беручашвілі, у Південній Осетії може відбутися референдум, як це сталося в березні 2014 року в Криму. Росія може використати це як підставу для приєднання регіону, який у 2008 році Москва визнала незалежною державою.

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Міністр закордонних справ також заявила, що у Південній Осетії та іншому сепаратистському регіоні Грузії Абхазії нині перебувають близько 11 з половиною тисяч російських військових.

Раніше фактичний лідер невизнаної Південної Осетії Леонід Тібілов повідомив, що у найближчі місяці планує підписати пакт зміцнення зв’язків із Росією.