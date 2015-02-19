Суд переніс розгляд скарги Савченко на 4 березня - ВВС

Як зазначила речник суду, адвокати льотчиці "подали клопотання про перенесення через зайнятість", а Надія Савченко відмовилась їхати до суду без адвокатів, повідомляє Українська служба BBC.

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Наприкінці січня Надія Савченко, обрана депутатом Верховної Ради України від партії "Батьківщина", отримала статус члена Парламентської асамблеї Ради Європи.

Тоді ж ПАРЄ надала українці міжнародний імунітет і закликала російську владу негайно звільнити її. Російські делегати ПАРЄ кажуть, що звільняти льотчицю Росія не повинна, тому що її обрали вже після арешту.

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У Росії Надію Савченко обвинувачують у причетності до загибелі журналістів і незаконному перетині російського кордону. Сама вона всі звинувачення заперечує і стверджує, що її викрали проросійські сепаратисти й незаконно вивезли з України.