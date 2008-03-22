Який сержант кращий?

В Україні з робочим візитом перебуває група американських фахівців - учасників проекту American Systems/MPRI, до складу якої увійшли спеціалісти з комплектування військ кадрами сержантського корпусу полковники у відставці Ларрі ГРЕГ та Роберт ВЕЛЧ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, у Вінниці за участю американських фахівців та представників командування Повітряних Сил ЗС України відбувся брифінг “Стан виконання Плану реалізації основних заходів щодо створення та розвитку в Повітряних Силах ЗС України професійного сержантського складу”.

Українську сторону на заході представляли заступник начальника відділу кадрової роботи полковник Олександр ДАВИДЧУК, заступник начальника відділу військового співробітництва підполковник Ігор ІВАНІЧКІН, начальник відділу військових навчальних закладів полковник Володимир ПОДИМА, старший інспектор-льотчик відділення бомбардувальної та розвідувальної авіації підполковник Юрій ШОСТАК та інші фахівці командування Повітряних Сил.

Під час брифінгу сторони обговорили питання, пов’язані з реалізацією плану розвитку сержантського складу в Повітряних Силах, зокрема, в експериментальних частинах, торкнулися досягнень та проблемних питань у цьому напрямку.

Особливу увагу сторони приділили питанням впровадження Курсу підготовки офіцерів у Повітряних Силах ЗС України та впровадження Методологічного Центру Повітряних Сил. Крім того, було підбито підсумки відвідування військових частин, в яких члени іноземної делегації ознайомлювалися з роботою сержантського складу.

Заступник начальника відділу кадрової роботи Повітряних Сил ЗС України полковник О.ДАВИДЧУК поінформував американських колег стосовно рішення української влади завершити перехід на комплектування Збройних Сил військовослужбовцями за контрактом вже до кінця 2010 року. Він також детально розповів про одну з експериментальних авіабригад, що у Старокостянтинові, яка однією з перших у Збройних Силах перейшла на стовідсоткове комплектування військовослужбовцями за контрактом.

Американські фахівці підтвердили намір усіляко допомагати Україні щодо реалізації програм реформування її Збройних Сил та висловили сподівання на те, що ця допомога прискорить розбудову українського війська і наблизить його до стандартів розвинутих європейських країн.