Відбулися регіональні етапи конкурсу «Новітній інтелект України»

Цього тижня пройшли регіональні етапи ІІ Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» у Харкові, Дніпропетровську та Львові.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000».

Заходи були організовані Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» та регіональним партнером конкурсу – обласними осередками Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Демократичний Альянс». До складу конкурсних комісій увійшли відомі у цих областях педагоги, громадські діячі, представники влади та бізнесу.

Довідка УНІАН. Про старт Другого всеукраїнського конкурсу «Новітній інтелект України» було оголошено 15 червня.

До участі в конкурсі запрошуються молоді дослідники, підприємливі та соціально активні люди, які не байдужі до майбутнього України.

Перший Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України» тривав з листопада 2006 року по січень 2007 року. На конкурс було подано майже 900 робіт з усіх областей України.