Середнім класом у Росії вважаються люди з пристойним житлом (опитування)

Росіяни вважають наявність доброї житлової площі головним критерієм приналежності до середнього класу, повідомляє РІА Новости з посиланням на результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (“ВЦИОМ”).

Серед ознак, типових для представників середнього класу, більшість опитаних, а саме 75-77 відсотків, відзначають наявність пристойного доходу і доброго житла.

За різними критеріями до середнього класу себе зараховують від 18 до 42 відсотків респондентів. "Якщо таким критерієм вважати добрі житлові умови, то – 42 відсотки опитаних можуть віднести себе до цього класу", - йдеться в дослідженні “ВЦИОМ”.

До представників середнього класу в Росії громадяни відносять, перш за все, тих, у кого стабільний високий дохід (за це віддали голос 22 відсотки опитаних), бізнесменів, підприємців (19 відсотків), держслужбовців (13 відсотків), а також тих, у кого є квартира, машина, дача, можливість з`їздити відпочити (11 відсотків).

Ініціативне всеросійське опитування “ВЦИОМ” проведене 16-17 лютого 2008 року. Опитано 1,6 тисяч осіб у 153 населених пунктах в 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4 відсотка.

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