Правозахисники: На Майдані загинули не менше 114 осіб, 27 – зникли безвісти

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у звіті правозахисних організацій «Ціна свободи», презентованих Коаліцією громадських організацій та ініціатив по боротьбі з безкарністю злочинів проти людяності сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Результатом злочинів проти людяності, вчинених під час Євромайдану у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, стало вбивство щонайменше 114 осіб, з яких 94 були активістами Євромайдану, ув’язнення на різний термін щонайменше кількох сотень осіб, нанесення тілесних ушкоджень більш як тисячі активістів. Досі не відома доля щонайменше 27 зниклих», - йдеться у звіті.

Читайте такожРічниця Революції Гідності: СБУ закликає до пильності та уважностіТакож зазначається, що правозахисні організації та ініціативи впродовж року працювали над документуванням і систематизацією інформації про злочини проти людяності, вчинені під час Євромайдану. Зроблене спільними зусиллями подання у січні 2015 року було передане на розгляд прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі.