Четверо поранених українців залишаються в Приштині, один - у Києві, 15 - у медпункті

Одного з поранених українських миротворців з Косового доставлено спецлітаком ООН на лікування в Київ

Станом на сьогодні в центральній клініці ООН в м.Приштіна (Косово) залишаються чотири поранених українських миротворця, одного з яких прооперували у німецькому військовому шпиталі в м. Призрань.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Згідно з повідомленням, на лікуванні в медичному пункті Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому (м. Гниляни) перебуває 15 осіб. Стан поранених миротворців задовільний.

Натомість поранений старший лейтенант міліції Олександр МАРИНІЧ, на вимогу лікарів, 19 березня 2008 року був доставлений в Україну спецлітаком ООН та проходить лікування у Центральному шпиталі МВС України, у якому був прооперований. Наразі хворий одужує.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 березня під час проведення спецоперації зі звільнення захопленої території і приміщення суду в північній частині міста Митровиця (Косово) під час сутичок було поранено 21-го працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому.

Поранений під час зіткнень Ігор Кіналь помер 17 березня о 22.00.

21 березня на засіданні РНБО було вирішено, що Україна звернеться до ООН з ініціативою створити двосторонню комісію щодо розслідування інциденту в Косовому, який призвів до загибелі і поранення українських миротворців.