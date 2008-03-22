Внутрішні війська потребують реформування

Внутрішні війська МВС України потребують реформування, вважає генерал-майор Валерій РУДНИЦЬКИЙ, начальник Східного територіального командування ВВ МВС.

Про це вчора він заявив журналістам на навчальному полігоні (Ясинуватський район Донецької обл.) під час показових навчань спецпідрозділів внутрішніх військ.

"Я вважаю, звісно, реформувати війська потрібно. Реформування військ викликане велінням часу", - сказав В.РУДНИЦЬКИЙ, відповідаючи на питання про необхідність створення в Україні Національної гвардії. Він пояснив: "Нам потрібно брати приклад з тих країн, де століттями люди живуть краще, ніж ми, і не мають тих проблем, які маємо ми". В.РУДНИЦЬКИЙ зазначив, що сьогодні "в плані військовому, в плані силовому, ми теж тісно співробітничаємо з аналогічними силовими структурами Росії, США, Франції, Румунії, Туреччини, з Цивільною гвардією Португалії, Цивільною гвардією Іспанії тощо, їх передовий досвід ми переносимо на наші українські реалії".

На думку генерал-майора, "нам вдасться сформувати, і сформуємо найбільш оптимальну структуру, мобільну, сильну, за чисельністю оптимальну, яка буде здатна вирішувати будь-які поставлені перед нею завдання".

"Як назвемо цю структуру, як її парламент назве, нам все одно. Ми можемо назвати – "Команда 70-а", вивіска не має ніякого значення, бо це форма. Для нас головний зміст", - сказав В.РУДНИЦЬКИЙ.