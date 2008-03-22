Дві третини українців ще не ходили за компенсацією в Ощадбанк (опитування)

Більшість українців ще не одержали компенсацію по внесках до Ощадбанку СРСР – такі результати соцопитування, проведеного на замовлення журнала «Профіль» консорціумом «Менеджмент консалтинг груп». Зокрема, не одержали компенсацію 67,6% опитаних (або їх родичі). 15,3% респондентів (або їх родичі) одержали компенсації, а 16,2% стверджують, що у сім`ї не було заощаджень. Найбільший відсоток респондентів, які отримали компенсацію, – в Донецьку (22,4%) та Києві (20,3%), а найменший – в Сімферополі (6,1%) й Дніпропетровську (7,3%).

Опитування проведене консорціумом у містах Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Львів, Сімферополь. Всього опитано 1200 респондентів старше 18 років за квотами відповідно чисельності дорослого населення в кожному місті.