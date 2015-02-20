Надії Савченко не дозволили поговорити із сестрою українською

Українська льотчиця, народний депутат Надія Савченко відмовилася від медикаментозної підтримки життєвих функцій організму і вживатиме тільки воду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу сестра Надії Савченко Віра.

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Вона зазначила, що позавчора мала зустріч з Надією 8 хвилин, хоча передбачалося 40 хвилин, але оскільки вони розмовляли українською мовою, то зустріч перервана.

Віра зазначила, що “на вигляд Надя схудла більше, як була на суді”.

Вона також наголосила, що до Савченко в СІЗО було допущено “якихось невідомих німецьких лікарів”, котрі пізніше на російському телебаченні заявили, що все добре і вона “рівномірно і тихенько помирає”.

“Надію це обурило, і це стало причиною повної відмови від будь-яких коктейлів, уколів глюкози, і вона буде вживати тільки воду”.

Віра зазначила, що з України прибув лікар оглянути Надію Савченко, але його до неї не допустили.

Сестра повідомила, що на сьогодні вага Савченко становить 57 кг і вже йде 70-й день голодування.

Вона зазначила, що у Савченко почалися проблеми із щитовидною залозою, і від цього вона весь час мерзне. “Це єдина Надіна скарга, що вона постійно мерзне”, - сказала Віра, підкресливши, що Надя ніколи не скаржиться.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетині кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщини». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня 2014 року Савченко оголосила голодування.

10 лютого Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня.