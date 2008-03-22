Один дворічний хлопчик загинув у кип`ятку, ще один - у котловані

За останні два дні у Чернівецькій області трагічно загинуло двоє малолітніх дітей.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС в Чернівецькій області, обидві трагедії сталися через відсутність належного догляду за дітьми з боку батьків.

Перший нещасний випадок стався 20 березня у селі Бабино Кельменецького району. Хлопчик 2006 р. н. впав у відро з окропом та отримав опіки 35% тіла. Лікарі центральної районної лікарні цілу ніч боролися за життя дитини, на жаль на ранок хлопчик помер.

21 березня в селі Заволока Сторожинецького району дворічний хлопчик грався поблизу новобудови. Дитина впала у викопаний котлован заповнений водою та втопилася.