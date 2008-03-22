Внутрішнім військам дозволено підзаробляти на охоронних послугах

Сьогодні головною проблемою внутрішніх військ є їх недостатнє фінансування, заявляє генерал-майор Валерій РУДНИЦЬКИЙ, керівник управління Східного територіального командування ВВ МВС України.

Про це вчора він заявив журналістам на навчальному полігоні (Ясинуватський район Донецької обл.) під час показових навчань спецпідрозділів внутрішніх військ.

"Які у країни проблеми, такі і у нас проблеми, вони, загалом-то, однакові, напевно, для всіх сфер життєдіяльності цієї держави. Найголовніше – фінансування", - сказав В.РУДНИЦЬКИЙ.

За його словами, "у внутрішніх військах контрактник рядовий одержує на місяць 1 тис. 200 грн., лейтенант одержує близько 2 тис. грн., командир роти - 2 тис. 400 грн., командир полку - 3 тис. 500 грн".

"Ось таке грошове утримання військовослужбовця, який бажає бути кращим, тому що робота військових має свою специфіку", - зазначив В.РУДНИЦЬКИЙ. Він пояснив, що "специфіка в тому, що військовий перебуває постійно на службі і не надає уваги сім`ї, дітям, не має достатньо вихідних днів".

Крім того, генерал-майор нарік, що “не фінансується ремонт казармово-житлового фонду, взагалі не фінансується придбання предметів довгострокового користування – це агрегати для банно-прального комбінату, комп`ютери тощо".

Проте, В.РУДНИЦЬКИЙ зазначив, що внутрішнім військам дозволена господарська діяльність, тому щось військові можуть заробляти самі. За його словами, в основному, виконуючи охоронні функції, беручи під охорону об`єкти, війська і заробляють гроші. "Близько 2 млн. грн. вдалося заробити минулого року. Гроші пішли на підтримку техніки в бойовій готовності", - сказав генерал-майор. І додав: "Техніка у нас хоча й могутня, хоча й надійна, але техніці 10 – 15 років, практично все з часів СРСР, вона вимагає відповідного відходу".

Довідка УНІАН. Східне територіальне командування внутрішніх військ МВС України охоплює чотири області: Донецьку, Луганську, Харківську і Сумську. Командування створене в 2000 році на базі військових частин Національної гвардії України і внутрішніх військ. З 2002 року управління Східного територіального командування внутрішніх військ МВС України очолює генерал-майор В.РУДНИЦЬКИЙ.