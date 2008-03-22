У Кременчуку мешканці вулиці стали на захист Надії Крупської

В Кременчуку Полтавської області мешканці вулиці імені Надії Крупської виступили проти її перейменування на честь Преподобного Іони.

Про це УНІАН повідомив керуючий справами Кременчуцького міськвиконкому Микола БУГАЄНКО.

За його словами, одразу сто мешканців будинків, яка носить ім`я Надії Крупської виступили проти перейменування вулиці на честь уродженця Кременчука Преподобного Іони. Громадяни направили до міськвиконкому відповідний лист. З ініціативою перейменувати вулицю виступив єпископ Полтавський і Лубенський Філіп. Той просив увічнити ім`я Преподобного Іони - відомого священнослужителя й засновника Свято-Троїцького Іонинського православного монастиря.

Як зазначив М.БУГАЄНКО, який очолює міську комісію, що займається перейменуванням вулиць і площ міста, після розгляду прохання громадян, висунутого на противагу церкві, учасники комісії вирішили надіслати копію листа в канцелярію Полтавсько-Лубенської єпархії, аби церква знала про ситуацію.