Усі лауреати кінопремії ”Ніка”

"Монгол" - незаперечний лідер

У Москві вчора відбулася XXI Урочиста церемонія вручення Національної кінематографічної премії "Ніка". Кращий ігровий фільм - «Монгол», режисер – Сергій Бодров Кращий фільм країн СНД і Балтії - «Російський трикутник» (Грузія), режисер – Алеко Цабадзе Кращий неігровий фільм - «Народжені в СРСР. 21 рік», режисер – Сергій Мірошниченко Кращий анімаційний фільм - «Снігуронька», режисер – Марія Муат Краща режисерська робота - Сергій Бодров («Монгол») Краща сценарна робота - Олексій Попогребський («Прості речі») Краща операторська робота Сергій Трофімов, Роджер Стофферс («Монгол») Краща музика до фільму Едуард Артем’єв - («12») Краща робота звукорежисера Стефан Конкен («Монгол») Краща робота художника Даши Намдаков, Олена Жукова («Монгол») Краща робота художника по костюмах - Карин Лор («Монгол») Краща чоловіча роль - Сергій Гармаш («12») Краща жіноча роль - Маша Шалаєва («Русалка») Краща чоловіча роль другого плану - Леонід Броневий («Прості речі») Краща жіноча роль другого плану - Марія Аронова («Артистка») Відкриття року - Сергій Пускепаліс («Прості речі») Лауреат премії в номінації «Честь і гідність» - Георгій Данелія Лауреат премії в номінації «За внесок у кінематографічні науки, критику й освіту» - кінокритик Майя Туровська Спеціальний приз Ради Академії «За видатний внесок в російський кінематограф» - Олександр Абдулов Спеціальний приз Ради Академії «За творчі досягнення в мистецтві телевізійного кінематографу»: «Заповіт Леніна» (режисер Микола Досталь), «Ліквідація» (режисер Сергій Урсуляк).

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