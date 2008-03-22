Усі лауреати кінопремії ”Ніка”

17:36, 22 березня 2008
Суспільство
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"Монгол" - незаперечний лідер

У Москві вчора відбулася XXI Урочиста церемонія вручення Національної кінематографічної премії "Ніка".

Кращий ігровий фільм - «Монгол», режисер – Сергій Бодров

Кращий фільм країн СНД і Балтії - «Російський трикутник» (Грузія), режисер – Алеко Цабадзе

Кращий неігровий фільм - «Народжені в СРСР. 21 рік», режисер – Сергій Мірошниченко

Кращий анімаційний фільм - «Снігуронька», режисер – Марія Муат

Краща режисерська робота - Сергій Бодров («Монгол»)

Краща сценарна робота - Олексій Попогребський («Прості речі»)

Краща операторська робота Сергій Трофімов, Роджер Стофферс («Монгол»)

Краща музика до фільму Едуард Артем’єв - («12»)

Краща робота звукорежисера Стефан Конкен («Монгол»)

Краща робота художника Даши Намдаков, Олена Жукова («Монгол»)

Краща робота художника по костюмах - Карин Лор («Монгол»)

Краща чоловіча роль - Сергій Гармаш («12»)

Краща жіноча роль - Маша Шалаєва («Русалка»)

Краща чоловіча роль другого плану - Леонід Броневий («Прості речі»)

Краща жіноча роль другого плану - Марія Аронова («Артистка»)

Відкриття року - Сергій Пускепаліс («Прості речі»)

Лауреат премії в номінації «Честь і гідність» - Георгій Данелія

Лауреат премії в номінації «За внесок у кінематографічні науки, критику й освіту» - кінокритик Майя Туровська

Спеціальний приз Ради Академії «За видатний внесок в російський кінематограф» - Олександр Абдулов

Спеціальний приз Ради Академії «За творчі досягнення в мистецтві телевізійного кінематографу»: «Заповіт Леніна» (режисер Микола Досталь), «Ліквідація» (режисер Сергій Урсуляк).

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