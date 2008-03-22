Усі лауреати кінопремії ”Ніка”
"Монгол" - незаперечний лідер
У Москві вчора відбулася XXI Урочиста церемонія вручення Національної кінематографічної премії "Ніка".
Кращий ігровий фільм - «Монгол», режисер – Сергій Бодров
Кращий фільм країн СНД і Балтії - «Російський трикутник» (Грузія), режисер – Алеко Цабадзе
Кращий неігровий фільм - «Народжені в СРСР. 21 рік», режисер – Сергій Мірошниченко
Кращий анімаційний фільм - «Снігуронька», режисер – Марія Муат
Краща режисерська робота - Сергій Бодров («Монгол»)
Краща сценарна робота - Олексій Попогребський («Прості речі»)
Краща операторська робота Сергій Трофімов, Роджер Стофферс («Монгол»)
Краща музика до фільму Едуард Артем’єв - («12»)
Краща робота звукорежисера Стефан Конкен («Монгол»)
Краща робота художника Даши Намдаков, Олена Жукова («Монгол»)
Краща робота художника по костюмах - Карин Лор («Монгол»)
Краща чоловіча роль - Сергій Гармаш («12»)
Краща жіноча роль - Маша Шалаєва («Русалка»)
Краща чоловіча роль другого плану - Леонід Броневий («Прості речі»)
Краща жіноча роль другого плану - Марія Аронова («Артистка»)
Відкриття року - Сергій Пускепаліс («Прості речі»)
Лауреат премії в номінації «Честь і гідність» - Георгій Данелія
Лауреат премії в номінації «За внесок у кінематографічні науки, критику й освіту» - кінокритик Майя Туровська
Спеціальний приз Ради Академії «За видатний внесок в російський кінематограф» - Олександр Абдулов
Спеціальний приз Ради Академії «За творчі досягнення в мистецтві телевізійного кінематографу»: «Заповіт Леніна» (режисер Микола Досталь), «Ліквідація» (режисер Сергій Урсуляк).