Юрія Андруховича можуть висунути на здобуття Нобелівської премії

Першим кандидатом від "Острозької академії" на здобуття Нобелівської премії може стати Юрій Андрухович. Про це повідомив ректор академії Ігор Пасічник на "Днях науки", які вже тринадцятий рік поспіль проходять в стінах академії.

Як повідомляє Інститут масової інформації, окрім наукових досягнень академії за останній рік, на засіданні йшлося і про захист українських науковців, про їх зацікавленість і заохочення в Україні.

Письменник, кандидат філологічних наук Юрій Андрухович виступив з доповіддю "Поетичний переклад як наближення до неможливого".

ЛігаБізнесІнформ