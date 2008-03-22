Юрія Андруховича можуть висунути на здобуття Нобелівської премії
19:02, 22 березня 2008Суспільство
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Письменник виступив з доповіддю
Першим кандидатом від "Острозької академії" на здобуття Нобелівської премії може стати Юрій Андрухович. Про це повідомив ректор академії Ігор Пасічник на "Днях науки", які вже тринадцятий рік поспіль проходять в стінах академії.
Як повідомляє Інститут масової інформації, окрім наукових досягнень академії за останній рік, на засіданні йшлося і про захист українських науковців, про їх зацікавленість і заохочення в Україні.
Письменник, кандидат філологічних наук Юрій Андрухович виступив з доповіддю "Поетичний переклад як наближення до неможливого".
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