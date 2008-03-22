У Києві розпочинається VII міжнародний джазовий фестиваль
"Єднiсть" – фестиваль рiзних джазових напрямкiв
Сьогодні в Києві розпочинається VII міжнародний джазовий фестиваль “Єдність”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції керівник фестивалю Сергій ГРАБАР.
За його словами, фестиваль проходитиме у приміщенні Київського академічного театру оперети.
У фестивалі візьмуть участь близько 15 музикантів з 9 країн, в тому числі Володимир СОЛЯНИК (Україна), Хендрік МЕРКЕНЕ (США), Жан-П’єр ФРЬОЛІ (Німеччина), “Нью-Йорк Самба Джаз Квартет" (США - Бразилiя), "2 goods" (Литва), Джоннi РЕДУКАНУ (Румунiя).
Ведучий фестивалю – російський джазовий експерт Володимир ФЕЙЕРТАГ.
Органiзатором фестивалю виступає Музична агенцiя "Театр Джазу", за пiдтримки посольства Румунiї в Українi, посольства Федеративної Республiки Нiмеччини в Українi, посольства Литовської Республiки в Українi.
Фестиваль триватиме два дні.
Довідка УНІАН. Міжнародний джазовий фестиваль “Єдність” проводиться в Києві з 2002 року за пiдтримки Київської мiської Ради, Головного управлiння культури, мистецтв та охорони культурної спадщини Києва.
"Єднiсть" – фестиваль рiзних джазових напрямкiв, та кожен рiк у ньому обов`язково беруть участь дитячi колективи.