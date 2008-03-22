У Києві розпочинається VII міжнародний джазовий фестиваль

Сьогодні в Києві розпочинається VII міжнародний джазовий фестиваль “Єдність”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції керівник фестивалю Сергій ГРАБАР.

За його словами, фестиваль проходитиме у приміщенні Київського академічного театру оперети.

У фестивалі візьмуть участь близько 15 музикантів з 9 країн, в тому числі Володимир СОЛЯНИК (Україна), Хендрік МЕРКЕНЕ (США), Жан-П’єр ФРЬОЛІ (Німеччина), “Нью-Йорк Самба Джаз Квартет" (США - Бразилiя), "2 goods" (Литва), Джоннi РЕДУКАНУ (Румунiя).

Ведучий фестивалю – російський джазовий експерт Володимир ФЕЙЕРТАГ.

Органiзатором фестивалю виступає Музична агенцiя "Театр Джазу", за пiдтримки посольства Румунiї в Українi, посольства Федеративної Республiки Нiмеччини в Українi, посольства Литовської Республiки в Українi.

Фестиваль триватиме два дні.

Довідка УНІАН. Міжнародний джазовий фестиваль “Єдність” проводиться в Києві з 2002 року за пiдтримки Київської мiської Ради, Головного управлiння культури, мистецтв та охорони культурної спадщини Києва.

"Єднiсть" – фестиваль рiзних джазових напрямкiв, та кожен рiк у ньому обов`язково беруть участь дитячi колективи.