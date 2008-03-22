Оголошено конкурс на кращий літературний твір про Степана Бандеру

В Івано-Франківській області оголошено конкурс на кращий літературний твір про життя і діяльність політичного і громадського діяча XX століття Степана Бандери.

Як повідомили УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Івано-Франківської облдержадміністрації, спільне розпорядження «Про обласний конкурс на випуск кращих творів про життя і діяльність видатного політичного і громадського діяча XX століття Степана Бандери» підписали голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК і голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК.

Як сказано в розпорядженні, конкурс оголошено з метою вшанування пам’яті С.Бандери, популяризації його політичної спадщини, об’єктивного висвітлення його внеску в боротьбу за волю України, визначення його ролі у національному та духовному відродженні Української держави, пролиття правди на життєвий шлях, сприяння формуванню позитивного іміджу, а також з нагоди відзначення 1 січня 2009 року столітнього ювілею від дня народження.

На конкурс приймаються літературні твори різних жанрів від усіх бажаючих.

Облрада і облдержадміністрація спільно профінансують видання робіт-переможців конкурсу до 100-річчя від дня народження провідника ОУН.

На Івано-Франківщині обласна рада 2008 рік проголосила Роком Степана Бандери.