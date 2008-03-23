Триває Міжнародний фестиваль авторської пісні «Булат-2008»

Міжнародний фестиваль авторської пісні «Булат-2008» проходить у Сумах. У ньому беруть участь барди та творчі колективи із 35 міст України, Росії, Білорусі та Молдови, загалом - близько 200 виконавців.

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами ювілейного фестивалю стали сумський Клуб авторської пісні «Булат», відділ культури і туризму Сумської міської ради, управління культури і туризму, а також у справах молоді і спорту Сумської облдержадміністрації, а також Театр юного глядача і Будинок культури ВАТ «Сумське НВО імені Фрунзе». Фестиваль проходить під патронатом міського голови Сум Геннадія МІНАЄВА.

У рамках фестивалю пройде цикл благодійних концертів для студентів і школярів навчальних закладів обласного центру та на підприємствах міста. Також пройдуть фестивальні концерти для сумчан на театральних сценах, відбудеться робота творчих майстерень, семінар з обміну досвідом керівників клубів авторської пісні із різних міст чотирьох держав-учасниць фестивалю, спільна розробка програми розвитку жанру авторської пісні. Крім того, учасники «Булату-2008» стануть учасниками конкурсу, в якому будуть визначені лауреати, дипломанти та призери у різних номінаціях.

Журі ХХ-го Міжнародного фестивалю авторської пісні «Булат-2008» очолює заслужений працівник культури України Семен РУБЧИНСЬКИЙ.

Завершиться фестиваль у неділю, 23 березня великим Гала-концертом.