Одержати закордонний паспорт за один день можна буде лише в Києві
04:43, 23 березня 2008Суспільство
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Коли? Знає Луценко
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що через місяць-півтора в Києві можна буде отримати закордонний паспорт за один день.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив у суботу у Вінниці, де провів розширену виїзну колегію МВС.
За його словами, нещодавно проведений експеримент у Львові показав, що технічно можливо оформляти закордонний паспорт громадянам протягом одного дня можна лише в Києві.
«Ми дійсно готові будемо через місяць-півтора видавати (паспорти – УНІАН) за 3-5 і за 3-10 днів, а за один день – тільки в Києві», - сказав він.
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