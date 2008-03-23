Одержати закордонний паспорт за один день можна буде лише в Києві

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що через місяць-півтора в Києві можна буде отримати закордонний паспорт за один день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив у суботу у Вінниці, де провів розширену виїзну колегію МВС.

За його словами, нещодавно проведений експеримент у Львові показав, що технічно можливо оформляти закордонний паспорт громадянам протягом одного дня можна лише в Києві.

«Ми дійсно готові будемо через місяць-півтора видавати (паспорти – УНІАН) за 3-5 і за 3-10 днів, а за один день – тільки в Києві», - сказав він.