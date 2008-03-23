Половина держслужбовців підуть на пенсію впродовж п`ятьох років

У Донецькій області в найближчі 5 років більше половини державних службовців в органах виконавчої влади, які обіймають керівні посади IV-VI категорій, підуть на пенсію.

Про це повідомили на зустрічі представників облдержадміністрації і органів місцевого самоврядування зі студентами вищих навчальних закладів Донецької області.

Так, у 2007 році, порівняно з попереднім роком, в регіоні збільшилася частина держслужбовців передпенсійного і пенсійного віку. Серед посадовців місцевого самоврядування питома вага людей цієї вікової категорії сьогодні становить майже 20%. Прогноз вивільнення кадрів у зв`язку з досягненням пенсійного віку свідчить про прогресуюче старіння кадрів, зазначають фахівці.

Сьогодні в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування Донецької області налічується 26,5 тис. чол. З них у місцевих органах виконавчої влади - 2,8 тис. чол..: в апараті облдержадміністрації -152 (5%); у структурних підрозділах облдержадміністрації - 933 (34%); у райдержадміністраціях - 1680 (61%). Крім того, в органах місцевого самоврядування працює 9,3 тис. чол.; у судових органах і органах юстиції - 2,2 тис., у територіальних органах міністерств, відомств - 12,2 тис. чол.

Порівняно з минулим роком в даний час кількість державних службовців в органах виконавчої влади області збільшилася на 1%.