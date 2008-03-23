Поблизу Гонконгу потонуло українське судно, багато людей зникли безвісти

Гонконзькі рятувальники і водолази шукають 19 людей, які пропали безвісти після зіткнення двох суден неподалік місцевого морського порту, повідомляє DPA.

Інцидент стався в умовах густого туману у суботу ввечері. Після зіткнення буксира і суховантажза останній затонув. Як уточнює в прямому ефірі телеканал "Вести", затонуле судно ходило під українським прапором.

Деяких людей було викинуто за борт силою удару. Інші, як вважають рятувальники, могли бути заблоковані у внутрішніх приміщеннях затонулого судна.

Інтенсивні пошуки людей дали перші плоди - живими знайдено шість чоловіків і одну жінку.

В тому випадку, якщо загибель 19 чоловік буде підтверджено, ця подія стане найбільшою за кількістю жертв впродовж кількох десятків років функціонування порту Гонконгу.

Лента.ру