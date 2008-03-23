Інтерпол передасть Україні затриманого за вбивство таксиста

Працівники Інтерполу спільно з австрійською поліцією затримали підозрюваного у скоєнні вбивства вінницького таксиста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні відділу зв`язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

38-річного вінницького таксиста вбили в ніч на 7 липня 2001 року у Старому місті. Він відпочивав в компанії своїх знайомих на території спорткомплексу «Динамо». Після того, як чоловіки розпили спиртне, між його колегою-таксистом та 22-річним товаришем розгорівся конфлікт. Таксист відмовив хлопцеві, коли той захотів покататися на його службовому автомобілі. Останній розпочав бійку з таксистом, який на підмогу зробив «загальний виклик» водіїв таксі. Прибулі по сигналу тривоги перевізники у відповідь провчили 22-річного хлопця та заразом і його друга однолітка, а по тому роз’їхалися.

Після конфлікту 22-річні хлопці наздогнали одного з учасників застілля – 38-річного таксиста та побили настільки, що від отриманих травм він помер на місці. За даними судових експертів, смерть потерпілого настала від розриву серця.

Обох причетних до скоєння злочину оперативники затримали відразу. В ході розслідування, справа кілька разів отримувала перекваліфікацію у зв’язку з отриманням нових доказів. В 2005 році слідчим прокуратури було винесено постанову про притягнення до кримінальної відповідальності 22-річних хлопців за обвинуваченням у вчиненні навмисного вбивства, скоєного групою осіб.

Після цього фігуранти кримінальної справи були оголошені в розшук, оскільки вони залишили місце помешкання, на виклики слідчого не з’являлись. Одного із них затримали в 2006 році, його було засуджено до 15 років ув’язнення. На слід іншого оперативникам вдалося вийти на початку цього року.

Затриманого найближчим часом буде екстрадовано в Україну.