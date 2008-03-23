«Нафтогаз-67» з 2001 р. зафрахтований швейцарською компанією

Універсальне судно забезпечення «Нафтогаз-67», яке напередодні затонуло в Південно-Китайському морі біля берегів Гонконгу, відновлювати недоцільно. Про це сьогодні на брифінгу в Сімферополі повідомив голова правління Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.ПРИСЯЖНЮКА, судно «Нафтогаз-67» було споруджено на початку 1990-х років. «Я не думаю, що, виходячи з терміну його експлуатації, стоятиме питання про його відновлення. Тим більше, після отримання такого пошкодження», - зазначив глава правління ДАО «Чорноморнафтогаз» і повідомив, що судно було застраховане.

«Нафтогаз-67» з грудня 2001 року зафрахтовано швейцарською компанією Fortrans Limited. Відповідно до агентської угоди судно займалося якірзаводкою та буксирувальними операціями, постачанням морських об`єктів у Південно-Китайському морі, на шельфі Китаю, Сінгапуру, Малайзії, Індонезії. Минулого року судно пройшло поточний ремонт і підтвердило дію класифікаційних суднових документів російського морського реєстру судноплавства.